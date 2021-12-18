Україна слідом за країнами ЄС може скоротити термін дії COVID-сертифікату.
Дивися повний текст Україна слідом за країнами ЄС може скоротити термін дії COVID-сертифікатів.
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Додано: Чет 23 гру, 2021 11:52
Україна слідом за країнами ЄС може скоротити термін дії...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна слідом за країнами ЄС може скоротити термін дії COVID-сертифікатів.
Додано: Чет 23 гру, 2021 11:57
А ревакцинацию через 9 месяцев они тоже собираются начать? У многих уже весной истекут 9 месяцев
Додано: Чет 23 гру, 2021 12:56
Все логично. Чем меньше срок действия сертификата, тем быстрее проведут очередную вакцинацию. А основная задача поставленная перед такими манагерами, как Ляшко - распространять и зарабатывать на вакцинации.
Додано: Чет 23 гру, 2021 13:13
Так "не складывается пасьянс" -- была бы основной целью "и зарабатывать на вакцинации" -- давно бы разрешил всем желающим бустер колоть, а он наоборот перепоны чинит...
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