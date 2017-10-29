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дебетовая карта для иностранца
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 23 гру, 2021 16:48
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, возможно в Украине иностранному гражданину получить дебетовую карту в гривне для личных целей(оплаты в магазинах, переводы друзьям и тд.)Какой банк может выдать такую карточку?
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areopagg
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Додано: Сер 29 гру, 2021 00:52
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