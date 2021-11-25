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Маск висміяв ідею
створення метавсесвіту

Маск висміяв ідею створення метавсесвіту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 17:33

Маск висміяв ідею створення метавсесвіту

Пропонуємо до обговорення:
Засновник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск заявив про те, що не бачить потреби у створенні метавсесвіту.

Дивися повний текст Маск висміяв ідею створення метавсесвіту.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 17:33

все він розуміє... знову перевіряє, як своїми твітами може впливати на курс крипти.... заява про метавсесвіт якось співпала не з перейменуванням Фейсбуку, яке сталося вже давненько, а саме за кілька днів після запуску токену high від метавсесвіту Highstreet... )

він все розуміє, особливо проблему того, що більшість не захоче з ним до фізичного Марсу, якщо можна буде, не виходячи з дому, полетіти значно далі...
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 22:47

Tamagoch Так, Марк і інші метаверсники потягнуть за собою активних мрійників
5kopiyok
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