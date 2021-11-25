RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Finance.ua: Что и кому дарят
на новогодние праздники...

Finance.ua: Что и кому дарят на новогодние праздники...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 11:32

Finance.ua: Что и кому дарят на новогодние праздники...

Пропонуємо до обговорення:
А также чем руководствуются и какие семейные традиции имеют
Новый год — на пороге. В магазинах — бурная торговля. Детям — николайчики. Маме, жене, мужу — что-то особенное для тела или души, а на семейную елку — украшения. Не остаются в стороне от этого круговорота и акулы бизнеса.

Дивися повний текст Что и кому дарят на новогодние праздники украинские бизнесмены
D2
 
Повідомлень: 158
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Сколько сейчас стоит родить ребенка
D2 » Чет 25 лис, 2021 19:18
4 547
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 гру, 2021 11:20
Анна Максимова
Finance.ua: Тисяча за вакцинацію: як отримати
D2 » Вів 21 гру, 2021 20:59
2 259
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 гру, 2021 22:48
cohan
Finance.ua: В любую соседнюю страну летать дешевле, чем...
D2 » Пон 20 гру, 2021 14:57
1 275
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 гру, 2021 17:49
gretzky_vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
О.Bank (724)
24.12.2021 14:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.