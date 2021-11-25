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Finance.ua: Что и кому дарят на новогодние праздники...
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 24 гру, 2021 11:32
Пропонуємо до обговорення:
А также чем руководствуются и какие семейные традиции имеют
Новый год — на пороге. В магазинах — бурная торговля. Детям — николайчики. Маме, жене, мужу — что-то особенное для тела или души, а на семейную елку — украшения. Не остаются в стороне от этого круговорота и акулы бизнеса.
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