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Розроблено революційний транзистор
з германію: дозволить...

Розроблено революційний транзистор з германію: дозволить...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 гру, 2021 13:27

Розроблено революційний транзистор з германію: дозволить...

Пропонуємо до обговорення:
Вчені з Віденського технічного університету розробили транзистор, який дозволить створити комп'ютери нового покоління.

Дивися повний текст Розроблено революційний транзистор з германію: дозволить створювати надрозумні комп'ютери.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 25 гру, 2021 13:27

Спалите его пожалуйста, а то цена на газ и золото обгонит.
Раньше ноухау радовало ,теперь только беда от новинок.
Не искусственные мозги нужны, а дешевая энергия...
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 гру, 2021 14:31

Re: Розроблено революційний транзистор з германію: дозволить

А ведь с германиевых полупроводников начинали, история повторяется
Faceless
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