Вчені з Віденського технічного університету розробили транзистор, який дозволить створити комп'ютери нового покоління.
Дивися повний текст Розроблено революційний транзистор з германію: дозволить створювати надрозумні комп'ютери.
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Додано: Суб 25 гру, 2021 13:27
Розроблено революційний транзистор з германію: дозволить...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Розроблено революційний транзистор з германію: дозволить створювати надрозумні комп'ютери.
Додано: Суб 25 гру, 2021 13:27
Спалите его пожалуйста, а то цена на газ и золото обгонит.
Раньше ноухау радовало ,теперь только беда от новинок.
Не искусственные мозги нужны, а дешевая энергия...
Додано: Суб 25 гру, 2021 14:31
Re: Розроблено революційний транзистор з германію: дозволить
А ведь с германиевых полупроводников начинали, история повторяется
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