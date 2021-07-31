Вчені з Віденського технічного університету розробили транзистор, який дозволить створити комп'ютери нового покоління.
Дивися повний текст Розроблено революційний транзистор з германію: дозволить створювати надрозумні комп'ютери.
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Додано: Суб 25 гру, 2021 13:27
Розроблено революційний транзистор з германію: дозволить...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Розроблено революційний транзистор з германію: дозволить створювати надрозумні комп'ютери.
Додано: Суб 25 гру, 2021 13:27
Спалите его пожалуйста, а то цена на газ и золото обгонит.
Раньше ноухау радовало ,теперь только беда от новинок.
Не искусственные мозги нужны, а дешевая энергия...
Додано: Суб 25 гру, 2021 14:31
Re: Розроблено революційний транзистор з германію: дозволить
А ведь с германиевых полупроводников начинали, история повторяется
Додано: Суб 25 гру, 2021 20:48
Для тех кто хоть немного понимает в радиоэлектронике, статья в стиле - шел дождь и два студента...
Германиевые транзисторы известны давно, как и транзисторы с несколькими управляющими затворами.
Наверное открытие интересное, жаль что автор и сам ничего не понял, и написал.. ничего
Додано: Нед 26 гру, 2021 13:21
Re: Розроблено революційний транзистор з германію: дозволить
Германий ушёл, пришёл кремний с большей запрещённой зоной. Силиконовая долина тому подтверждение
Додано: Нед 26 гру, 2021 14:23
Re: Розроблено революційний транзистор з германію: дозволить
Думаю, что дело не в материале (кремний или германий) и даже не в наличии более одного управляющего затвора (всё это уже, действительно, было раньше). Скорей всего, они "научили" транзистор открываться и закрываться по некоторым условиям, например, накопление заряда и его удержание, т.е. он будет работать по разному при наличии одинакового управляющего сигнала. А это кардинально меняет логику работы устройства - т.е. уже нет состояния "открыт" или "закрыт", а появляются промежуточные значения. Таким образом, пытаются повторить человеческие синапсы - это прямая дорога к самообучающимся системам и ИИ.
Додано: Вів 28 гру, 2021 13:58
LutsMan промежуточние значения біли у транзистора ВСЕГДА. Єто називается активний режим-режим усиления. У германия активний режим при U b-e =0.4 V для кремния U b-e=0.6V/ Т.е. германий более чувствительний. Однако в свете последних собитий следовало би отдать предпочтение украинию )))
Додано: Сер 29 гру, 2021 21:30
19professor69
На уровне "физики" работы транзистора я прекрасно понимаю о чём Вы говорите, но Вы упускаете очень важный момент, который я написал - "... по некоторым условиям, например, накопление заряда и его удержание, т.е. он будет работать по разному при наличии одинакового управляющего сигнала. "
Понимаете ? Т.е. при повторении внешнего воздействия на логический элемент, он будет выдавать разный результат - это дорога к самообучению и ИИ. Здесь не вопрос радиотехники (материала или типа транзистора), вопрос гораздо шире.
Додано: Суб 01 січ, 2022 01:37
Re: Розроблено революційний транзистор з германію: дозволить
Ничего в транзисторах не понимаю, но как-то пугает вот это самое "самообучение", особенно неконтролируемое. "Свобода воли" образуется, при чем если мы (люди)ограничены некими моральными постулатами, то до чего может железяка "самообучится" никто не ведает. И не надо про "четыре закона" рассказывать - они только при жестком программировании могут работать.
Кстати это тоже, хоть и примитивный, но ИИ:
Додано: Суб 01 січ, 2022 17:42
Re: Розроблено революційний транзистор з германію: дозволить
Ничем люди не ограничены, моральные постулаты люди себе придумали сами, и у разных людей они разные
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