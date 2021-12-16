Міністр соціальної політики Марина Лазебна розповіла про те, як дізнатися про призначення субсидії.
Дивися повний текст Наявність субсидії можна перевірити онлайн: алгоритм від Мінсоцполітики.
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Додано: Нед 26 гру, 2021 21:10
Наявність субсидії можна перевірити онлайн: алгоритм від...
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Дивися повний текст Наявність субсидії можна перевірити онлайн: алгоритм від Мінсоцполітики.
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