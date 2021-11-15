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Яку платіжну картку обрати і
чим вони відрізняються —...

Яку платіжну картку обрати і чим вони відрізняються —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 22:15

Яку платіжну картку обрати і чим вони відрізняються —...

Пропонуємо до обговорення:
Платіжні картки бувають дебетові та кредитні.

Дивися повний текст Яку платіжну картку обрати і чим вони відрізняються — роз'яснення ФГВФО.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 22:15

А чего не написали про то,что карты отличаются платёжными системами?
VISA и MasterCard (и в каких странах какая система лучше подходит)
Про то, что есть карты только для использования внутри страны, типа ПРОСТІР и она не годится для полноценного использования...
Sanyok77
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