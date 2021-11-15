Платіжні картки бувають дебетові та кредитні.
Дивися повний текст Яку платіжну картку обрати і чим вони відрізняються — роз'яснення ФГВФО.
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Додано: Нед 26 гру, 2021 22:15
Яку платіжну картку обрати і чим вони відрізняються —...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Яку платіжну картку обрати і чим вони відрізняються — роз'яснення ФГВФО.
Додано: Нед 26 гру, 2021 22:15
А чего не написали про то,что карты отличаются платёжными системами?
VISA и MasterCard (и в каких странах какая система лучше подходит)
Про то, что есть карты только для использования внутри страны, типа ПРОСТІР и она не годится для полноценного использования...
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