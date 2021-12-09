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Максимальна пенсія: як отримати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 гру, 2021 14:53
Пропонуємо до обговорення:
Такі розрахунки наводить Пенсійний фонд.
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Додано: Пон 27 гру, 2021 14:53
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