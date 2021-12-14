У 2022 році ціни на житло в Україні зростуть в середньому на 15%.
Дивися повний текст Після новорічних свят українці купуватимуть квартири вже за іншими цінами — прогноз.
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Додано: Пон 27 гру, 2021 23:56
Після новорічних свят українці купуватимуть квартири вже...
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Дивися повний текст Після новорічних свят українці купуватимуть квартири вже за іншими цінами — прогноз.
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