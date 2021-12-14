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Після новорічних свят українці
купуватимуть квартири вже...

Після новорічних свят українці купуватимуть квартири вже...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 23:56

Після новорічних свят українці купуватимуть квартири вже...

Пропонуємо до обговорення:
У 2022 році ціни на житло в Україні зростуть в середньому на 15%.

Дивися повний текст Після новорічних свят українці купуватимуть квартири вже за іншими цінами — прогноз.
R2
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