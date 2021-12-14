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Після новорічних свят українці
купуватимуть квартири вже...

Після новорічних свят українці купуватимуть квартири вже...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 23:56

Після новорічних свят українці купуватимуть квартири вже...

Пропонуємо до обговорення:
У 2022 році ціни на житло в Україні зростуть в середньому на 15%.

Дивися повний текст Після новорічних свят українці купуватимуть квартири вже за іншими цінами — прогноз.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 07:54

что денег станет больше, или расходы на комуналку и продукты упадут?
grig90vic
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 09:07

Рад за своих сограждан, которые имеют возможности покупать квартиры.
Не ту профессию я выбрал в молодости :|
Примат
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 09:37

Никогда не поздно что-то изменять. Главное не бояться, и верить в свои силы.
А роста цен не будет. Ему не из чего быть.
КГС задерживает сдачу объектов на 1-2 года спокойно. Сужу, в т.ч. по своему, не сдающемуся в срок новому дому от КГС. Ажиотажа нет. Реклама недвижимости везде. Деньги не несут.
Omega
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 09:43

  Примат написав:Рад за своих сограждан, которые имеют возможности покупать квартиры.
Не ту профессию я выбрал в молодости :|

Интересно, какая профессия по Вашему позволяет купить сейчас квартиру в Киеве за 150-200 куе?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 09:54

  BIGor написав:
  Примат написав:Рад за своих сограждан, которые имеют возможности покупать квартиры.
Не ту профессию я выбрал в молодости :|

Интересно, какая профессия по Вашему позволяет купить сейчас квартиру в Киеве за 150-200 куе?

Да их дафига, даже если отбросить класические депутат/судья/прокурор :lol:
Врачи вообще и стоматологи в частности, стройка -- всякие плиточники/электрики/сантехники, фитнесс(да и просто)-тренера, массажисты. Понятное дело, что это не сразу после универа/ПТУ -- это после долгих годов набивания рук и получения опыта. Но тем не менее...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 10:02

Ніякого ажіотажу нема, відділи продажів пустують, маркетологи пропонують знижки 15-30%.
Пік цін пройшли в кінці літа.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 10:11

_hunter Это вы тысяч 5 человек спроса насобираете, который возникнет лет через 20...
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 10:31

Цена сделок особо не выростет. Выдают жедаемое за действительное.
А желаемое оно им, потому что власть обложила поборами похлеще Януковича.
И в строительстве, и в продаже газа и много в чем другом.
o_volvachev
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 10:50

  laa1999 написав:_hunter Это вы тысяч 5 человек спроса насобираете, который возникнет лет через 20...

Так все эти люди -- они ж не вчера повыпускались :lol: -- а "тысяч 5 человек спроса" _в год_ -- вот уже и новый микро-райончик заселили...
_hunter
 
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