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Microsoft представила «робоче
місце майбутнього» (відео)

Microsoft представила «робоче місце майбутнього» (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 09:50

Microsoft представила «робоче місце майбутнього» (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Команда розробників Microsoft Office Envisioning Team презентувала проект гібридного робочого місця Flowspace Pod.

Дивися повний текст Microsoft представила «робоче місце майбутнього» (відео).
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