Команда розробників Microsoft Office Envisioning Team презентувала проект гібридного робочого місця Flowspace Pod.
Дивися повний текст Microsoft представила «робоче місце майбутнього» (відео).
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Додано: Вів 28 гру, 2021 09:50
Microsoft представила «робоче місце майбутнього» (відео)
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Дивися повний текст Microsoft представила «робоче місце майбутнього» (відео).
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