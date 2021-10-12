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5 чиновників УЗ підозрюють у
заволодінні 12 мільйонами...

5 чиновників УЗ підозрюють у заволодінні 12 мільйонами...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 12:26

5 чиновників УЗ підозрюють у заволодінні 12 мільйонами...

Пропонуємо до обговорення:
П'ятьох чиновників підозрюють у заволодінні 12 млн грн коштів АТ "Укрзалізниця" на ремонті "Бориспільського експреса".

Дивися повний текст 5 чиновників УЗ підозрюють у заволодінні 12 мільйонами на ремонті «Бориспільського експреса».
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 12:26

В УЗ схема на схеме. Кошмар.
Omega
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