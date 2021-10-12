П'ятьох чиновників підозрюють у заволодінні 12 млн грн коштів АТ "Укрзалізниця" на ремонті "Бориспільського експреса".
Дивися повний текст 5 чиновників УЗ підозрюють у заволодінні 12 мільйонами на ремонті «Бориспільського експреса».
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Додано: Вів 28 гру, 2021 12:26
5 чиновників УЗ підозрюють у заволодінні 12 мільйонами...
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Дивися повний текст 5 чиновників УЗ підозрюють у заволодінні 12 мільйонами на ремонті «Бориспільського експреса».
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