До 60 гривень за кубометр: постачальники газу підвищили...

Додано: Сер 29 гру, 2021 13:31

_hunter написав: moveton написав: сейчас коэффициент пересчёта зарплаты в пенсию был бы пониже потому, что государство просто не может платить больше денег, чем у него есть именно сейчас. потому, что государство просто не может платить больше денег, чем у него есть именно сейчас.

С того, что размер текущей пенсии высчитывается из официальной ЗП.

С того, что размер текущей пенсии высчитывается из официальной ЗП.

_hunter написав: Это если не вдаваться в глубокое философствование на тему "лучше бы работали > получили бы более богатую экономику > ЗП были бы выше > фонд пенсий был бы больше"... Это если не вдаваться в глубокое философствование на тему "лучше бы работали > получили бы более богатую экономику > ЗП были бы выше > фонд пенсий был бы больше"...

Я же об этом написал. Да, высчитывается. По коэффициенту, который назначает государство для того, чтобыпотянуть ту сумму, которая насчитается. А сколько там была раньше официальная, если мы говорим о массах, уже становится не важным. Если сейчас мы её делим, допустим, на 2 (число условное), то при полной уплате налогов раньше, государство бы сказало, что делим на 3 и выплатило бы абсолютно ту же сумму, что и сейчас.И не надо. Это уже к выплате налогов 10 лет назад точно не имеет никакого отношения.