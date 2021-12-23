До 60 гривень за кубометр: постачальники газу підвищили...

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  #<123
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 12:53

  _hunter написав:Вы же понимаете, надеюсь, что размер текущих пенсий -- прямое следствие того, что пред-пенсионерам левые доходы брать таки удавалось?

С чего бы? У нас пока ещё солидарная система, т.е., сколько государство желает выделить с текущих налоговых поступлений - такие и пенсии. Если бы 10-20 лет назад платились бы прям все налоги, эти налоги были бы тогда же и потрачены, а сейчас коэффициент пересчёта зарплаты в пенсию был бы пониже потому, что государство просто не может платить больше денег, чем у него есть именно сейчас.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 13:05

  moveton написав:
  _hunter написав:Вы же понимаете, надеюсь, что размер текущих пенсий -- прямое следствие того, что пред-пенсионерам левые доходы брать таки удавалось?

С чего бы? У нас пока ещё солидарная система, т.е., сколько государство желает выделить с текущих налоговых поступлений - такие и пенсии. Если бы 10-20 лет назад платились бы прям все налоги, эти налоги были бы тогда же и потрачены, а сейчас коэффициент пересчёта зарплаты в пенсию был бы пониже потому, что государство просто не может платить больше денег, чем у него есть именно сейчас.

С того, что размер текущей пенсии высчитывается из официальной ЗП.
Это если не вдаваться в глубокое философствование на тему "лучше бы работали > получили бы более богатую экономику > ЗП были бы выше > фонд пенсий был бы больше"...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 13:31

  _hunter написав:
  moveton написав:сейчас коэффициент пересчёта зарплаты в пенсию был бы пониже потому, что государство просто не может платить больше денег, чем у него есть именно сейчас.

С того, что размер текущей пенсии высчитывается из официальной ЗП.

Я же об этом написал. Да, высчитывается. По коэффициенту, который назначает государство для того, чтобы сейчас потянуть ту сумму, которая насчитается. А сколько там была раньше официальная, если мы говорим о массах, уже становится не важным. Если сейчас мы её делим, допустим, на 2 (число условное), то при полной уплате налогов раньше, государство бы сказало, что делим на 3 и выплатило бы абсолютно ту же сумму, что и сейчас.

  _hunter написав:Это если не вдаваться в глубокое философствование на тему "лучше бы работали > получили бы более богатую экономику > ЗП были бы выше > фонд пенсий был бы больше"...

И не надо. Это уже к выплате налогов 10 лет назад точно не имеет никакого отношения.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 13:44

  moveton написав:
  _hunter написав:
  moveton написав:сейчас коэффициент пересчёта зарплаты в пенсию был бы пониже потому, что государство просто не может платить больше денег, чем у него есть именно сейчас.

С того, что размер текущей пенсии высчитывается из официальной ЗП.

Я же об этом написал. Да, высчитывается. По коэффициенту, который назначает государство для того, чтобы сейчас потянуть ту сумму, которая насчитается. А сколько там была раньше официальная, если мы говорим о массах, уже становится не важным. Если сейчас мы её делим, допустим, на 2 (число условное), то при полной уплате налогов раньше, государство бы сказало, что делим на 3 и выплатило бы абсолютно ту же сумму, что и сейчас.

  _hunter написав:Это если не вдаваться в глубокое философствование на тему "лучше бы работали > получили бы более богатую экономику > ЗП были бы выше > фонд пенсий был бы больше"...

И не надо. Это уже к выплате налогов 10 лет назад точно не имеет никакого отношения.

А может быть сказало бы, что умножаем на три -- и выплатило бы абсолютно ту же сумму, что и сейчас, умноженную на три :lol: -- теория ровно той же степени отфонарности.

Странно: в той же Польше -- вполне себе "отнеслось"...
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