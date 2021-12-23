До 60 гривень за кубометр: постачальники газу підвищили...

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Додано: Сер 29 гру, 2021 12:53
_hunter написав:
Вы же понимаете, надеюсь, что размер текущих пенсий -- прямое следствие того, что пред-пенсионерам левые доходы брать таки удавалось?
С чего бы? У нас пока ещё солидарная система, т.е., сколько государство желает выделить с текущих налоговых поступлений - такие и пенсии. Если бы 10-20 лет назад платились бы прям все налоги, эти налоги были бы тогда же и потрачены, а сейчас коэффициент пересчёта зарплаты в пенсию был бы пониже потому, что государство просто не может платить больше денег, чем у него есть именно сейчас.
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moveton
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Додано: Сер 29 гру, 2021 13:05
moveton написав: _hunter написав:
Вы же понимаете, надеюсь, что размер текущих пенсий -- прямое следствие того, что пред-пенсионерам левые доходы брать таки удавалось?
С чего бы? У нас пока ещё солидарная система, т.е., сколько государство желает выделить с текущих налоговых поступлений - такие и пенсии. Если бы 10-20 лет назад платились бы прям все налоги, эти налоги были бы тогда же и потрачены, а сейчас коэффициент пересчёта зарплаты в пенсию был бы пониже потому, что государство просто не может платить больше денег, чем у него есть именно сейчас.
С того, что размер текущей пенсии высчитывается из официальной ЗП.
Это если не вдаваться в глубокое философствование на тему "лучше бы работали > получили бы более богатую экономику > ЗП были бы выше > фонд пенсий был бы больше"...
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_hunter
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Додано: Сер 29 гру, 2021 13:31
_hunter написав: moveton написав:сейчас коэффициент пересчёта зарплаты в пенсию был бы пониже
потому, что государство просто не может платить больше денег, чем у него есть именно сейчас.
С того, что размер текущей пенсии высчитывается из официальной ЗП.
Я же об этом написал. Да, высчитывается. По коэффициенту, который назначает государство для того, чтобы сейчас
потянуть ту сумму, которая насчитается. А сколько там была раньше официальная, если мы говорим о массах, уже становится не важным. Если сейчас мы её делим, допустим, на 2 (число условное), то при полной уплате налогов раньше, государство бы сказало, что делим на 3 и выплатило бы абсолютно ту же сумму, что и сейчас.
_hunter написав:
Это если не вдаваться в глубокое философствование на тему "лучше бы работали > получили бы более богатую экономику > ЗП были бы выше > фонд пенсий был бы больше"...
И не надо. Это уже к выплате налогов 10 лет назад точно не имеет никакого отношения.
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moveton
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Додано: Сер 29 гру, 2021 13:44
moveton написав: _hunter написав: moveton написав:сейчас коэффициент пересчёта зарплаты в пенсию был бы пониже
потому, что государство просто не может платить больше денег, чем у него есть именно сейчас.
С того, что размер текущей пенсии высчитывается из официальной ЗП.
Я же об этом написал. Да, высчитывается. По коэффициенту, который назначает государство для того, чтобы сейчас
потянуть ту сумму, которая насчитается. А сколько там была раньше официальная, если мы говорим о массах, уже становится не важным. Если сейчас мы её делим, допустим, на 2 (число условное), то при полной уплате налогов раньше, государство бы сказало, что делим на 3 и выплатило бы абсолютно ту же сумму, что и сейчас
.
_hunter написав:
Это если не вдаваться в глубокое философствование на тему "лучше бы работали > получили бы более богатую экономику > ЗП были бы выше > фонд пенсий был бы больше"...
И не надо. Это уже к выплате налогов 10 лет назад точно не имеет никакого отношения
.
А может быть сказало бы, что умножаем на три -- и выплатило бы абсолютно ту же сумму, что и сейчас, умноженную на три
-- теория ровно той же степени отфонарности.
Странно: в той же Польше -- вполне себе "отнеслось"...
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_hunter
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Додано: Сер 29 гру, 2021 14:45
_hunter написав:
А может быть сказало бы, что умножаем на три -- и выплатило бы абсолютно ту же сумму, что и сейчас, умноженную на три
-- теория ровно той же степени отфонарности.
Теория не отфонарная, а следствие из определения солидарной системы. Не может государство умножать на три, если у него сейчас столько денег нет. На сколько текущее наполнение ПФ позволяет - на столько и умножает. Может меньше (как у соседей, которые часть денег откладывали в фонд благосостояния, а не сразу пенсионерам выплачивали. Потом в КрымНаш их ухнули), но никак не больше.
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moveton
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Додано: Сер 29 гру, 2021 14:49
moveton написав: _hunter написав:
А может быть сказало бы, что умножаем на три -- и выплатило бы абсолютно ту же сумму, что и сейчас, умноженную на три
-- теория ровно той же степени отфонарности.
Теория не отфонарная, а следствие из определения солидарной системы. Не может государство умножать на три, если у него сейчас столько денег нет.
Ну так мы снова возвращаемся к моему предыдущему ответу/вопросу: а почему денег нет? -- а потому, что вместо того, чтобы работать > наполнять бюджет > поднимать экономику -- шабашили вчерную > подняв теневую экономику до половины белой.
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_hunter
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Додано: Сер 29 гру, 2021 15:24
_hunter написав:
Ну так мы снова возвращаемся к моему предыдущему ответу/вопросу: а почему денег нет? -- а потому, что вместо того, чтобы работать > наполнять бюджет > поднимать экономику -- шабашили вчерную > подняв теневую экономику до половины белой.
Не нужно путать наполнение бюджета и подъём экономики. Экономика одна и для неё не важно шабашат в чёрную или в белую. Главное, чтобы вообще шабашили и производительно выпускали какой-то полезный продукт. Если 10 лет назад бюджет с этих шабашек недополучил - это тогдашние пенсионеры недополучили (может ещё какой-то чиновник тогда из за этого не смог себе позволить золотой унитаз, но это вряд ли
). То, что сейчас денег нет - это значит, что именно сейчас ПФ плохо наполняется. И наличие теневой части экономики не очень сильно на это влияет. Как уже выше говорили, она всего-то треть от белой. Основная причина - это то, что за десятилетия независимости декоммунизировали всё производство с высокой добавленной стоимостью и осталось в основном производство сырья (металлургического, сельскохозяйственного) у которого доходность на грани убытка. Вон, Ахметов уже объявил, что разорится, если электроэнергию будет покупать по общерыночным ценам, а рентабельность возможна только, если атомщики продадут за копейки (т.е. себе в убыток).
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moveton
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Додано: Сер 29 гру, 2021 15:32
moveton написав: _hunter написав:
Ну так мы снова возвращаемся к моему предыдущему ответу/вопросу: а почему денег нет? -- а потому, что вместо того, чтобы работать > наполнять бюджет > поднимать экономику -- шабашили вчерную > подняв теневую экономику до половины белой.
Не нужно путать наполнение бюджета и подъём экономики. Экономика одна и для неё не важно шабашат в чёрную или в белую. Главное, чтобы вообще шабашили и производительно выпускали какой-то полезный продукт. Если 10 лет назад бюджет с этих шабашек недополучил - это тогдашние пенсионеры недополучили ...
Внимание вопрос: недополученные 50% денег в этом году могли бы на 50% пенсии поднять?
А в этом году народ вчерную почему шабашил? -- а потому, что "ну у в прошлом же году все так делали". А в прошлом почему? -- "ну так в позапрошлом же шабашили"
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_hunter
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Додано: Сер 29 гру, 2021 15:59
_hunter написав:
Внимание вопрос: недополученные 50% денег в этом году могли бы на 50% пенсии поднять?
А в этом году народ вчерную почему шабашил? -- а потому, что "ну у в прошлом же году все так делали". А в прошлом почему? -- "ну так в позапрошлом же шабашили"
Те, которые именно в этом году и на 33% - возможно. И то не факт. Скорее транш из госбюджета в ПФ бы уменьшился. Но отставание-то от даже Польши в разы.
А работать ли в конкретном году в чёрную или в белую - это очень переменчиво. Я работал и наёмным работником с белой ЗП, потом предпринимателем, тоже платя все налоги, потом почти в чёрную (показывая минималку), теперь опять предприниматель и показываю всё. Никаких психологических проблем с переходом на другой вариант уплаты налогов не испытывал ни в одном направлении, ни в другом.
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moveton
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Додано: Сер 29 гру, 2021 17:23
moveton написав: _hunter написав:
Внимание вопрос: недополученные 50% денег в этом году могли бы на 50% пенсии поднять?
А в этом году народ вчерную почему шабашил? -- а потому, что "ну у в прошлом же году все так делали". А в прошлом почему? -- "ну так в позапрошлом же шабашили"
Те, которые именно в этом году и на 33% - возможно. И то не факт. Скорее транш из госбюджета в ПФ бы уменьшился. Но отставание-то от даже Польши в разы.
А работать ли в конкретном году в чёрную или в белую - это очень переменчиво. Я работал и наёмным работником с белой ЗП, потом предпринимателем, тоже платя все налоги, потом почти в чёрную (показывая минималку), теперь опять предприниматель и показываю всё. Никаких психологических проблем с переходом на другой вариант уплаты налогов не испытывал ни в одном направлении, ни в другом.
Ну так по 33% -- да на 10 лет -- вот "разы" и получаются
Если почитать темы про налоговую амнистию -- там народ в основной массе как раз сильные проблемы при переходе на "белую сторону" испытывает...
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_hunter
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