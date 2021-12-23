До 60 гривень за кубометр: постачальники газу підвищили...

Додано: Сер 29 гру, 2021 15:24

_hunter написав: Ну так мы снова возвращаемся к моему предыдущему ответу/вопросу: а почему денег нет? -- а потому, что вместо того, чтобы работать > наполнять бюджет > поднимать экономику -- шабашили вчерную > подняв теневую экономику до половины белой. Ну так мы снова возвращаемся к моему предыдущему ответу/вопросу: а почему денег нет? -- а потому, что вместо того, чтобы работать > наполнять бюджет > поднимать экономику -- шабашили вчерную > подняв теневую экономику до половины белой.

Не нужно путать наполнение бюджета и подъём экономики. Экономика одна и для неё не важно шабашат в чёрную или в белую. Главное, чтобы вообще шабашили и производительно выпускали какой-то полезный продукт. Если 10 лет назад бюджет с этих шабашек недополучил - это тогдашние пенсионеры недополучили (может ещё какой-то чиновник тогда из за этого не смог себе позволить золотой унитаз, но это вряд ли). То, что сейчас денег нет - это значит, что именно сейчас ПФ плохо наполняется. И наличие теневой части экономики не очень сильно на это влияет. Как уже выше говорили, она всего-то треть от белой. Основная причина - это то, что за десятилетия независимости декоммунизировали всё производство с высокой добавленной стоимостью и осталось в основном производство сырья (металлургического, сельскохозяйственного) у которого доходность на грани убытка. Вон, Ахметов уже объявил, что разорится, если электроэнергию будет покупать по общерыночным ценам, а рентабельность возможна только, если атомщики продадут за копейки (т.е. себе в убыток).