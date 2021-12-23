До 60 гривень за кубометр: постачальники газу підвищили...

moveton написав: _hunter написав:
Ну так по 33% -- да на 10 лет -- вот "разы" и получаются
Если почитать темы про налоговую амнистию -- там народ в основной массе как раз сильные проблемы при переходе на "белую сторону" испытывает...
Никаких разов не получается. Если сейчас сбор налогов подрастёт на треть за счёт детенизации, то в следующем году детенезировать будет уже нечего.
Не помню я в темах про налоговую амнистию проблем перейти на белую сторону начиная с доходов текущего момента. Только беспокойство, что после амнистии за не декларированное старое могут немного взять за жопу, а но могут и не взять, а платить 5% по амнистии в последнем случае обидно.
Так а в следующем детенизировать и не нужно: достаточно назад в тень не уходить -- и получим ровно тот же прирост в 33% от теневого года.
Та вот, чтоб далеко не ходить (не про амнистию, правда):viewtopic.php?p=5364636#p5364636
человек на полном серьезе удивляется -- "как это так -- налоги платить???"
Вот именно, "начиная с текущего момента" -- на налогов-то недоплаченно -- за 20 лет...