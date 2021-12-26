До 60 гривень за кубометр: постачальники газу підвищили...
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_hunter написав:Ну так по 33% -- да на 10 лет -- вот "разы" и получаются
Если почитать темы про налоговую амнистию -- там народ в основной массе как раз сильные проблемы при переходе на "белую сторону" испытывает...
Никаких разов не получается. Если сейчас сбор налогов подрастёт на треть за счёт детенизации, то в следующем году детенезировать будет уже нечего.
Не помню я в темах про налоговую амнистию проблем перейти на белую сторону начиная с доходов текущего момента. Только беспокойство, что после амнистии за не декларированное старое могут немного взять за жопу, а но могут и не взять, а платить 5% по амнистии в последнем случае обидно.
_hunter написав:Ну так по 33% -- да на 10 лет -- вот "разы" и получаются
Если почитать темы про налоговую амнистию -- там народ в основной массе как раз сильные проблемы при переходе на "белую сторону" испытывает...
Никаких разов не получается. Если сейчас сбор налогов подрастёт на треть за счёт детенизации, то в следующем году детенезировать будет уже нечего.
Не помню я в темах про налоговую амнистию проблем перейти на белую сторону начиная с доходов текущего момента. Только беспокойство, что после амнистии за не декларированное старое могут немного взять за жопу, а но могут и не взять, а платить 5% по амнистии в последнем случае обидно.
Так а в следующем детенизировать и не нужно: достаточно назад в тень не уходить -- и получим ровно тот же прирост в 33% от теневого года.
Та вот, чтоб далеко не ходить (не про амнистию, правда): viewtopic.php?p=5364636#p5364636 человек на полном серьезе удивляется -- "как это так -- налоги платить???"
Вот именно, "начиная с текущего момента" -- на налогов-то недоплаченно -- за 20 лет...
Ukrainian написав:Україні як багатій Данії потрібно частину об’єктів інфраструктури переводити на солому. 2.4 кг соломи це один куб метр газу. Тобто 24 млн тонн це 10 млрд куб метрів. В Україні виробляється 80-90 млн тонн соломи щорічно. Стабільно і не залежно від примх східного сусіда.
Газ, мабуть, занадто дешевий. Ще почекаємо... Хай подорожчає. А солому і траву спалимо на полях -- ми ж круті...
Bobua Використання соломи як джерела енергії (альтернатива хоча б еквівал. 10 млн куб м газу) є перспективним лише в теорії. В реальності це потребує значних інвестицій. Якщо ми не можемо утеплити багатоповерхові будинки, то навряд чи зможемо перейти до використання соломи як енергії.