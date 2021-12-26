До 60 гривень за кубометр: постачальники газу підвищили...

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постачальники газу підвищили...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 17:44

  _hunter написав:Ну так по 33% -- да на 10 лет -- вот "разы" и получаются :lol:

Если почитать темы про налоговую амнистию -- там народ в основной массе как раз сильные проблемы при переходе на "белую сторону" испытывает...

Никаких разов не получается. Если сейчас сбор налогов подрастёт на треть за счёт детенизации, то в следующем году детенезировать будет уже нечего.

Не помню я в темах про налоговую амнистию проблем перейти на белую сторону начиная с доходов текущего момента. Только беспокойство, что после амнистии за не декларированное старое могут немного взять за жопу, а но могут и не взять, а платить 5% по амнистии в последнем случае обидно.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 19:33

  moveton написав:
  _hunter написав:Ну так по 33% -- да на 10 лет -- вот "разы" и получаются :lol:

Если почитать темы про налоговую амнистию -- там народ в основной массе как раз сильные проблемы при переходе на "белую сторону" испытывает...

Никаких разов не получается. Если сейчас сбор налогов подрастёт на треть за счёт детенизации, то в следующем году детенезировать будет уже нечего.

Не помню я в темах про налоговую амнистию проблем перейти на белую сторону начиная с доходов текущего момента. Только беспокойство, что после амнистии за не декларированное старое могут немного взять за жопу, а но могут и не взять, а платить 5% по амнистии в последнем случае обидно.

Так а в следующем детенизировать и не нужно: достаточно назад в тень не уходить -- и получим ровно тот же прирост в 33% от теневого года.

Та вот, чтоб далеко не ходить (не про амнистию, правда):
viewtopic.php?p=5364636#p5364636
человек на полном серьезе удивляется -- "как это так -- налоги платить???"

Вот именно, "начиная с текущего момента" -- на налогов-то недоплаченно -- за 20 лет...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 12:59

  Ukrainian написав:Україні як багатій Данії потрібно частину об’єктів інфраструктури переводити на солому. 2.4 кг соломи це один куб метр газу. Тобто 24 млн тонн це 10 млрд куб метрів. В Україні виробляється 80-90 млн тонн соломи щорічно. Стабільно і не залежно від примх східного сусіда.

Газ, мабуть, занадто дешевий.
Ще почекаємо... Хай подорожчає.
А солому і траву спалимо на полях -- ми ж круті... :(
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 13:22

Bobua
Використання соломи як джерела енергії (альтернатива хоча б еквівал. 10 млн куб м газу) є перспективним лише в теорії. В реальності це потребує значних інвестицій. Якщо ми не можемо утеплити багатоповерхові будинки, то навряд чи зможемо перейти до використання соломи як енергії.
xaos_22
 
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