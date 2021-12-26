Finance.ua як портал, що дбає про ваші доходи, дізнався, що зарплата українців за місяць збільшилась на 237 гривень.
Дивися повний текст В Україні середня зарплата зросла на понад 200 гривень.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 гру, 2021 18:25
В Україні середня зарплата зросла на понад 200 гривень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні середня зарплата зросла на понад 200 гривень.
Додано: Вів 28 гру, 2021 18:25
К чему эта мягко говоря не объективная статистика.Термин "средняя" у нас вообще имеет иной смысл.К примеру:увеличение пенсии в декабре,о котором кричали весь год принесла АЖ 4 ГРИВНЫ( СТАЖ 36ЛЕТ).Этим "специалистам" хочется сказать и пожелать только одного " что б вы так жили".
Додано: Вів 28 гру, 2021 18:32
|