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В Україні середня зарплата
зросла на понад 200 гривень

В Україні середня зарплата зросла на понад 200 гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 18:25

В Україні середня зарплата зросла на понад 200 гривень

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua як портал, що дбає про ваші доходи, дізнався, що зарплата українців за місяць збільшилась на 237 гривень.

Дивися повний текст В Україні середня зарплата зросла на понад 200 гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 18:25

К чему эта мягко говоря не объективная статистика.Термин "средняя" у нас вообще имеет иной смысл.К примеру:увеличение пенсии в декабре,о котором кричали весь год принесла АЖ 4 ГРИВНЫ( СТАЖ 36ЛЕТ).Этим "специалистам" хочется сказать и пожелать только одного " что б вы так жили".
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 18:32

  sena_2008atp написав:К примеру:увеличение пенсии в декабре,о котором кричали весь год принесла АЖ 4 ГРИВНЫ( СТАЖ 36ЛЕТ).


А что, кому-то повышали пенсии? Как было 10 месяцев назад, так и сейчас. Как цены за это время выросли, думаю можно не рассказывать.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 19:07

Цитрин
В декабре повысили на 4 гр.25коп.
sena_2008atp
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