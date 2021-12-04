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Власники подвійного громадянства
зможуть брати участь у...

Власники подвійного громадянства зможуть брати участь у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 23:15

Власники подвійного громадянства зможуть брати участь у...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський вніс до Ради законопроекти про множинне громадянство.

Дивися повний текст Власники подвійного громадянства зможуть брати участь у виборах: закон Зеленського.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 23:15

Ну да, ну да, Яныку да, тому стоило дать под зад, но что получили ? Порошенко, я спал и видел как он будет пожинать "плоды" своего труда. Очень хочу что бы Зеленский закончил и как Янык и Порошенко вместе взятые но без гроша в кармане. И может тогда следующий президент хоть как то задумается о том что он делает и последствиях свих решений. В частности, что до двойного гражданства, тут не разрешать, тут нужно категорически запрещать.
Igorten
 
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хвора людина. сором і жах
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 12:23

Все избирательные должности, главное правило - отсутствие любого двойного, или 3го гражданства.
anton_gms
 
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Теперь всем миром власть в Украине выбирать будем. Но жить то с этой властью придется только нам..
using40
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 12:33

Re: Власники подвійного громадянства зможуть брати участь у.

  Igorten написав:В частности, что до двойного гражданства, тут не разрешать, тут нужно категорически запрещать.

Що поганого в подвійному громадянстві, якщо людина любить свою країну, але працює і живе в США/Європі? Ви пропонуєте відмовлятись від нашого громадянства, отримувати інше і забувати дорогу на батьківщину?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 12:51

Re: Власники подвійного громадянства зможуть брати участь у.

  Rainbow написав:Що поганого в подвійному громадянстві,
Темма касалась избирательного права и именно в этом контексте было мое возмущение. Да пусть 100 гражданств, но какого хрена им голосовать ? Сидя в Испании или Германии он будет решать как жить нам ? И насколько он осведомлен о реальном положении дел в Украине живя скажем в Германии ? Да и те кто живет в Украине, сел на самолет и полетел тратить деньги на свою "вторую родину", тем более в основной массе контингент сидящий с 2мя 3мя паспортами как бы известен и житие простых граждан его мало волнует.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 13:00

  Igorten написав:
  Rainbow написав:Що поганого в подвійному громадянстві,
Темма касалась избирательного права и именно в этом контексте было мое возмущение. Да пусть 100 гражданств, но какого хрена им голосовать ? Сидя в Испании или Германии он будет решать как жить нам ? И насколько он осведомлен о реальном положении дел в Украине живя скажем в Германии ? Да и те кто живет в Украине, сел на самолет и полетел тратить деньги на свою "вторую родину", тем более в основной массе контингент сидящий с 2мя 3мя паспортами как бы известен и житие простых граждан его мало волнует.

О!.. Нац-шовинизм подкатил... А бабки за пачку гречи да бутылку подсолнечного сока -- пусть голосуют? -- уж они-то точно знают как нам жить :lol:

Явку на прошлых выборах напомнить? -- так вот тем "житие простых граждан его мало волнует" переться голосовать нужно ровно настолько же, насколько их "житие простых граждан волнует" :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 13:17

Re: Власники подвійного громадянства зможуть брати участь у.

  _hunter написав:А бабки за пачку гречи да бутылку подсолнечного сока
Каждый думает в меру свой распущенности. Если вас окружают такие граждане, меняйте круг общения ;) Решил перечитать определение шовинизма мало ли, что то поменялось, о чем вы ? Передаю вам микрофон.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 13:21

Re: Власники подвійного громадянства зможуть брати участь у.

Голосовать должен только тот, кто платит налоги в Украине.
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