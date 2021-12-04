Власники подвійного громадянства зможуть брати участь у...

Додано: Сер 29 гру, 2021 14:45

они" могут полностью выборами управлять -

Меня терзают смутные сомнения что на успехи Польши или Чехии повлияло 2е гражданство. И сомнительно что танцы Зеленского с бубном вокруг этого вопроса происходят от полезности этого для страны. Что Порошенко что он делают что угодно, но только не то что нужно. Каждый из них готов тратить немеряно денег на устранение следствия (не без гешефта), а собственно причины остаются незыблемыми и только укрепляются. Если бы от его танцев был бы толк, я бы эту темму даже не читал бынельзя недооценивать противника, глупо не учитывать опыт Порошенко.