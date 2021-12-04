Власники подвійного громадянства зможуть брати участь у...

В таком случае я вообще стенаний не понимаю: если _уже сейчас_ "они" могут полностью выборами управлять -- какая новая проблема появится с разрешением двойного гражданства???
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 29 гру, 2021 14:39
В таком случае я вообще стенаний не понимаю: если _уже сейчас_ "они" могут полностью выборами управлять -- какая новая проблема появится с разрешением двойного гражданства???
Додано: Сер 29 гру, 2021 14:45
_hunter Меня терзают смутные сомнения что на успехи Польши или Чехии повлияло 2е гражданство. И сомнительно что танцы Зеленского с бубном вокруг этого вопроса происходят от полезности этого для страны. Что Порошенко что он делают что угодно, но только не то что нужно. Каждый из них готов тратить немеряно денег на устранение следствия (не без гешефта), а собственно причины остаются незыблемыми и только укрепляются. Если бы от его танцев был бы толк, я бы эту темму даже не читал бы
нельзя недооценивать противника, глупо не учитывать опыт Порошенко.
Востаннє редагувалось Igorten в Сер 29 гру, 2021 14:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 29 гру, 2021 14:49
Ні. Тому заздалегідь заточують платформу, цього навіть у кулуарах не приховують.
Тут ніхто нічого вирішувати вже не буде, тільки забезпечуватиме – працювати.
Додано: Сер 29 гру, 2021 14:54
Я там больше про "хуже не будет" имел в виду, чем про успехи.
Так "а собственно причины" года с 91-го только укрепляются. Но как укреплению "причин" разрешение экспатам (или наоборот -- понаехам?) голосовать помочь может -- не представляю...
Додано: Сер 29 гру, 2021 14:56
Т.е. до того -- працювати тут не нужно было? И "хтось" что-то вирішувал? -- пару примеров можно -- ну чтоб понимать -- какого счастья мы все лишились...
Додано: Сер 29 гру, 2021 15:09
Додано: Сер 29 гру, 2021 15:09
_hunter А в чем это может помочь представляете ? Так накой это нужно ? Может начать разгребать авгеевы конюшни или танцевать проще ? Страна не в том положении дабы тратить время на хрень, нафиг не нужную гражданам тут живущих.
Додано: Сер 29 гру, 2021 15:20
А в чем это может помочь -- представляю
-- я там раньше про варягов писал:
Про "тратить время" -- вообще не понял: это ж не каждый гражданин нового кандидата лично _обязан_ будет опросить и одобрить для получения оным гражданства...
Или это про рассмотрение/принятие Радой законопроекта? -- так он там один из сотен -- вряд ли он так уж сильно "разгребать авгеевы конюшни" помешает...
Додано: Сер 29 гру, 2021 16:10
Зеленський - це був шанс на остаточну ліквідацію України та її підкоренню Росії.
Цей шанс блискуче реалізується.
Мудрий на усю голову нарід надав Зеленському мандат на узурпацію влади та позасудови розправи ("саджати будемо"), на здачу територій ("зійдемось посередині") та й взагалі на будь-які дії включно з капітуляцією ("хоть паржом").
Якщо якісь ідіоти сподівалися що Зеленський (який ніколи не приховував своєго презирства до України та захоплення Путіним) буде захищати суверенітет власної країни - то це проблема самих ідіотів.
Додано: Сер 29 гру, 2021 22:36
Я вот смотрю какие законы проталкиваются сейчас и волосы шевелятся на голове, реально стремно становится.
Все это не случайные действия, очевидно есть какой то план и он не в интересах нашего общества!!!
|