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Власники подвійного громадянства зможуть брати участь у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 29 гру, 2021 22:41
akido написав:
Зеленський - це був шанс на остаточну ліквідацію України та її підкоренню Росії.
Как по мне бояться нужно не только Россию, но и новых "друзей", потому что друзей нет и Западные страны тоже толкают нашу власть против интересов нашего общества.
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hno3
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Додано: Сер 29 гру, 2021 22:51
hno3 написав: akido написав:
Зеленський - це був шанс на остаточну ліквідацію України та її підкоренню Росії.
Как по мне бояться нужно не только Россию, но и новых "друзей", потому что друзей нет и Западные страны тоже толкают нашу власть против интересов нашего общества.
Цікаво, в чому полягають "інтереси вашого общєства", які клятий захід так намагається спаплюжити ?
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akido
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