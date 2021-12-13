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«Антонов» презентував перший
серійний літак Ан-178 (фото)

«Антонов» презентував перший серійний літак Ан-178 (фото)
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 12:17

«Антонов» презентував перший серійний літак Ан-178 (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Державне підприємство "Антонов" презентувало перший військово-транспортний літак Ан-178, який призначений для проведення льотних сертифікаційних випробувань.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 12:17

"«Зокрема, вперше в Україні ДП «Антонов», НТК «Екран», ПрАТ «ФЕД», ДП «ХАКБ» розробили і запровадили сучасну систему електронного керування літаком, систему керування механізацією крила. ДП «ВО «Південний машинобудівний завод» налагодило випуск основних стійок шасі." А все остальное, надо полагать, из "країн Європи, США, Канади"?
Современный самолет - это не только системы управления, но и современные материалы для фюзеляжа. крыльев, двигателей. Если основные компоненты (по значению и стоимости) импортные из высокоразвитых стран, то самолет будет золотым. Организация производства современных самолетов в Украине выгодна лишь в надежде на экспорт.
О какой серийном выпуске идет речь, если пока планируется только 3 самолета?
abutjugin53
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 21:43

abutjugin53
1. В замещении российских деталей привлекли к участию более 30 предприятий Украины;
2. Российские блоки (в основном - электроника), разработанные ещё за царя гороха, заменили современными импортными;
3. Да, стоимость самолёта выросла в ДВА раза - был за 25 млн $, теперь 50 млн $ ;
4. Нужно было давным-давно отказываться от российских деталей и ориентироваться на мировые образцы, но "лучше поздно, чем никогда." Тем более, что сама Россия от наших деталей начала отказываться ещё с 2007-2008 годов. Вот только движки от Мотор-Сич не могут повторить, зато мы не смогли выкинуть из 178-го российский вспомогательный двигатель ТР18-100 ;)
5. А что касается цены - смотрите на прямых конкурентов, например, Embraer KC-390, Стоимость единицы: $50 -55 млн. Ну так другим нужно брать клиента, а не только ценой!
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 22:07

  LutsMan написав:abutjugin53
1. В замещении российских деталей привлекли к участию более 30 предприятий Украины;

Это замечательно, но каковы перспективы на развитие серийного выпуска?

  LutsMan написав:2. Российские блоки (в основном - электроника), разработанные ещё за царя гороха, заменили современными импортными;

Значит своих в перспективе даже нет.
- А как с сертификацией на международных авиалиниях?

  LutsMan написав:3. Да, стоимость самолёта выросла в ДВА раза - был за 25 млн $, теперь 50 млн $ ;

:cry: :oops:
Пал $,
С другой стороны поиск заказчиков не даёт перспектив к снижению цен за счёт "серийности"... :cry:
  LutsMan написав:4. Нужно было давным-давно отказываться от российских деталей и ориентироваться на мировые образцы, но "лучше поздно, чем никогда." Тем более, что сама Россия от наших деталей начала отказываться ещё с 2007-2008 годов. Вот только движки от Мотор-Сич не могут повторить, зато мы не смогли выкинуть из 178-го российский вспомогательный двигатель ТР18-100 ;)

Кто ищет - тот найдёт. Были бы перспективные заказы.
  LutsMan написав:5. А что касается цены - смотрите на прямых конкурентов, например, Embraer KC-390, Стоимость единицы: $50 -55 млн. Ну так другим нужно брать клиента, а не только ценой!

Спустя пяток лет цена у них взлетит на 30%, по исчерпанию готового на сегодня металла.

Но любые перспективы укладываются в уже законченные проекты от "АН"
1. - Ливия?
2. - Латинская Америка(вот Вам и Embraer KC-390 )
3. - Турция?
4. - Наличие ремонтной базы для своих (В памяти стоящий президентский борт Ан-148-100В, регистрационный номер UR-UKR, выпущен в 2011 году)
..............................
Kudrjavuy
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