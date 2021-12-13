«Антонов» презентував перший серійний літак Ан-178 (фото)

Додано: Чет 30 гру, 2021 06:32

Kudrjavuy написав: Это замечательно, но каковы перспективы на развитие серийного выпуска? Это замечательно, но каковы перспективы на развитие серийного выпуска?

Kudrjavuy написав: Значит своих в перспективе даже нет. Значит своих в перспективе даже нет.

Kudrjavuy написав: - А как с сертификацией на международных авиалиниях? - А как с сертификацией на международных авиалиниях?

Kudrjavuy написав: С другой стороны поиск заказчиков не даёт перспектив к снижению цен за счёт "серийности"... С другой стороны поиск заказчиков не даёт перспектив к снижению цен за счёт "серийности"...

Kudrjavuy написав: LutsMan написав: зато мы не смогли выкинуть из 178-го российский вспомогательный двигатель ТР18-100 зато мы не смогли выкинуть из 178-го российский вспомогательный двигатель ТР18-100

Кто ищет - тот найдёт. Были бы перспективные заказы. Кто ищет - тот найдёт. Были бы перспективные заказы.

Kudrjavuy написав: Спустя пяток лет цена у них взлетит на 30%, по исчерпанию готового на сегодня металла. Спустя пяток лет цена у них взлетит на 30%, по исчерпанию готового на сегодня металла.

Kudrjavuy написав: Но любые перспективы укладываются в уже законченные проекты от "АН" Но любые перспективы укладываются в уже законченные проекты от "АН"

Kudrjavuy написав: 4. - Наличие ремонтной базы для своих (В памяти стоящий президентский борт Ан-148-100В, регистрационный номер UR-UKR, выпущен в 2011 году)

.............................. 4. - Наличие ремонтной базы для своих (В памяти стоящий президентский борт Ан-148-100В, регистрационный номер UR-UKR, выпущен в 2011 году)..............................

Серийного ? Честно ? Я не вижу никаких. Только мелко-серийное производство.По планёру (фюзеляж, крыло, хвост, шасси, двигатели и т.д.) у нас всё своё и это ОЧЕНЬ МНОГО - это супер! Можем! А вот по электронике, системы навигации и т.д. - только импорт. Увы, своего нет и не будет. И это нормально.За счёт использованияимпортных комплектующих, которые уже сертифицированы и успешно работают во многих самолётах (Боинг,Айрбасс и т.д.) сертификация проходит гораздо легче и быстрее - это, как раз, плюс от взаимодействия с мировым авиа рынком, а не Россией.Как я уже говорил - нужно брать не ценой, а другим - уникальностью разработок планёра, двигателя, удачными решениями, ценой сервиса и т.д. В конце-концов, наши Мрии и Русланы на весь мир известны иденьги - только благодаря им Украина вообще не потеряла уникальный завод Антонов.Да, есть. Тот же Хонейвелл - даже лучше русского, но дешевле и проще, и быстрее, было переставить этот вспомогательный движ с Ан-132, который рядом на стоянке стоитНу а русским дали очередной повод сказать "Украина сама ничего не может сделать без России"Украина давно уже в мировом рынке - нужно учиться жить по правилам новых реалий - отсидеться за железным занавесом и работать на советский Аэрофлот, который гарантированно купит всё, уже не получится - СССР давно кончился!Перспективы я сказал выше - нужно брать рынок тем, чем мы сильны - планёр, двигатели, уникальность разработок. Уже давно пора продавать не только "металл", но и "мозги". Собственно, это уже происходит, когда я узнаю, что бывшие сотрудники наших авиазаводов организовывают свои фирмы, которые получают заказы на разработку отдельных элементов самолёта от мировых компаний (Боинг, Айрбасс), то меня аж распирает от гордости за наших инженеров - МОЖЕМ, значит! Аутсорс - не такое уж и плохое слово, чем раньше это поймут на Антонове, тем лучше.148-й внутри полностью русский самолёт, ничего удивительного. 178-й именно тем и уникален, что это, по сути, тот же 148-й, но с полностью импортной начинкой и он жизнеспособен. Только государству нужно научиться немного поддерживать свои "мозги" на мировом рынке, пока запад не выкупил эти "мозги" и не перевёз за рубеж.Лично я поддерживаю этот контракт на покупку 178-го. Да, там куча пиара, да, именно этот борт №001(то, с чего сейчас русские ржут на своих форумах) и он летал уже, но то был "другой" по начинке самолёт, сделанный под Россию, а этот может жить в мировых реалиях. Очень надеюсь, что Антонов будет работать дальше и не заглохнет. Потому что, если Государство потеряет такие предприятия, то окончательно станет просто сырьевым придатком мирового рынка и будет поставлять только металл (железную руду) и зерно, а хочется делать самолёты, авиадвигатели, ракеты и т.д.