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Підприємці сфери торгівлі масово реєструють РРО — Гетманцев
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 29 гру, 2021 15:56
Пропонуємо до обговорення:
Підприємці сфери торгівлі почали масово реєструвати реєстратори розрахункових операцій (РРО) у зв’язку із обов’язковим їх використанням із 1 січня.
Дивися повний текст Підприємці сфери торгівлі масово реєструють РРО — Гетманцев
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Додано: Сер 29 гру, 2021 16:03
Пусть дураки регистрируют, лохов всегда хватало
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