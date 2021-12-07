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2000 євро з особи. В
Іспанії штрафуватимуть...

2000 євро з особи. В Іспанії штрафуватимуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 12:02

2000 євро з особи. В Іспанії штрафуватимуть...

Пропонуємо до обговорення:
У парламенті Іспанії прийняли закон, згідно з яким на пляжах забороняється палити.

Дивися повний текст 2000 євро з особи. В Іспанії штрафуватимуть туристів-порушників.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 12:02

Интересно, как они собираются ловить нарушителей?
papazina
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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