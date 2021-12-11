У парламенті Іспанії прийняли закон, згідно з яким на пляжах забороняється палити.
Дивися повний текст 2000 євро з особи. В Іспанії штрафуватимуть туристів-порушників.
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Додано: Чет 30 гру, 2021 12:02
2000 євро з особи. В Іспанії штрафуватимуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 2000 євро з особи. В Іспанії штрафуватимуть туристів-порушників.
Додано: Чет 30 гру, 2021 13:26
Просто. Пришла полиция на пляж-а там русское (или украинское) быдло с цыбаркой! Его за шкирку и в участок-паспорт отобрали-плати штраф!
Никто его на пляже "обилечивать" не будет и пепельницу ему не принесёт.
И гроши в бюджет Испании, а не на откорм депутатов и ментов.
Додано: Чет 30 гру, 2021 14:01
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