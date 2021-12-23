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«Велике будівництво» додало
до річного ВВП України 2,6%...

«Велике будівництво» додало до річного ВВП України 2,6%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 12:07

«Велике будівництво» додало до річного ВВП України 2,6%...

Пропонуємо до обговорення:
Програма Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" відіграла ключову роль у зростанні реального державного ВВП за підсумками 2021 року.

Дивися повний текст «Велике будівництво» додало до річного ВВП України 2,6% — дослідження.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 12:07

Підняли ВВП за рахунок виділення грошей з бюджету.
pogorelets
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 12:57

Re: «Велике будівництво» додало до річного ВВП України 2,6%.

Доход идет не из ВВП а доходов бюджета ! Налогов ! Поднятие ВВП не за счет увеличение расходов а увеличение Доходов .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 14:00

  pogorelets написав:Підняли ВВП за рахунок виділення грошей з бюджету.

Да и пофиг: в Великую депрессию Штаты таким макаром всю страну подняли...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 15:46

Згоден з pogorelets, але експерт забув додати, що якби не на "велике будівництво", то гроші з бюджету могли б піти на інші програми, наприклад озброєння армії, виробництво боєприпасів, енергозбереження, створення підприємств з перероблення відходів, і дали б такий самий ефект до ВВП, а може і більше в майбутніх періодах. Тому казати, що це заслуга саме будівництва, а не вливання державних та кредитних коштів в дороги, трохи не відповідає дійсності!!!
skirta_igor
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 21:00

  _hunter написав:
  pogorelets написав:Підняли ВВП за рахунок виділення грошей з бюджету.

Да и пофиг: в Великую депрессию Штаты таким макаром всю страну подняли...

Штати - лошари, якби в Рузвельта було стільки жополизів скільки в Зеленського, він би теж міг красти по мільярду доларів за рік, а не якусь там страну підіймати.
akido
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 00:53

Вкрали гроші з вакцинації, вкрали гроші у військових, вкрали гроші Нафтогазу. Потім розікрали на великому крадівництві. Тепер зупиняються підприємства, бо Нафтогаз не закупив газ по 200$.
sergiykopyl
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 11:03

Кому додало? Турции?
p_a_l
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