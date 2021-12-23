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IT-ринку бракує 50 тисяч
спеціалістів щороку — Федоров

IT-ринку бракує 50 тисяч спеціалістів щороку — Федоров
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 16:34

IT-ринку бракує 50 тисяч спеціалістів щороку — Федоров

Пропонуємо до обговорення:
IT-ринку не вистачає 50 тис спеціалістів щороку.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 16:34

Нафига нам иностранные преподаватели? Своих спецов нет? Или он думает, что иностранные будут дешевле?
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 16:49

Re: IT-ринку бракує 50 тисяч спеціалістів щороку — Федоров

Спочатку розігнали своїх викладачів і загубили ВНЗ, тепер шукають рішення з розпилом.
Прораб
 
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