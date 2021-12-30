Відповідне рішення ухвалено на засіданні НКРЕКП.
Дивися повний текст В Україні встановили «зелені» тарифи на 2022 рік.
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Додано: Чет 30 гру, 2021 21:27
В Україні встановили «зелені» тарифи на 2022 рік
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні встановили «зелені» тарифи на 2022 рік.
Додано: Чет 30 гру, 2021 21:27
Большинство тарифов указано для потребителей, т.е. для тех, кто "зелёную" энергию хочет прикупить. Интересно, много таких?
Додано: П'ят 31 гру, 2021 08:17
Re: В Україні встановили «зелені» тарифи на 2022 рік
Нет, это тариф по которому ГарПОК ВЫКУПАЕТ энергию у производителя..а нам продает по 1,6 грн.. разница финансируется из бюджета... поэтому виэ + зеленый тариф = пылесос денег с кармана налогоплательщиков.
Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:37
Джон, ну не знаю. "потребителей, в том числе энергетических кооперативов, установленная мощность которых не превышает 150 кВт", "потребителей, чья установленная мощность не превышает 150 кВт"... Я думал, что ГарПок побольше потребляет.
Додано: П'ят 31 гру, 2021 20:33
Зеленая энергетика-причина мощного энергетического кризиса и диких тарифов,который ещё неизвестно чем закончится...
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