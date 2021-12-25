Отоплювати будинок газом все ще буде дорожче, але різниця у вартості послуг суттєво скоротиться.
Дивися повний текст Взимку вдвічі подорожчає електроопалення будинків.
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Додано: Суб 01 січ, 2022 02:28
Взимку вдвічі подорожчає електроопалення будинків
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Взимку вдвічі подорожчає електроопалення будинків.
Додано: Суб 01 січ, 2022 02:28
Ну нахиба то воно так пыз*иты. Коэффициент у этого мифического потребителя (461*1,0+1656*0,5)/2117=0,609. Соответственно 1 кВт*ч ему обходится в 1,02 грн. В 1 кубе газа около 9 кВт*ч при КПД котла 93%. 9 кВт*ч*1,02 грн/(кВт*ч)=9,18 грн.
Куб газа 8 грн., с доставкой те же 9. Т.е. по цене примерно паритет. Правда никто не говорит, что для того, чтобы а ночные часы потреблять 78%+ э/э на отопление, нужно поставить огромную бочку и выделить мощность с трехкратным запасом, или мерзнуть днем.
А то, что один на электрике сжег 1600 кВт*ч (или 178 куб.м. газа) на отопление (ведь свет у него тоже горел, вода подогревалась, машинка стирала, плазма показывала), а другой при той же отапливаемой площади 350, говорит только о том, что у кого-то дом более энергоэффективный, или кому-то и +15 нормально, а кому-то хочется +25, и не более того.
Додано: Суб 01 січ, 2022 12:27
Согласен с предыдущим комментарием, ночью вообще Отопление можно выключать, дом будет постепенно стыть, все Отопление идёт днём или нужно строить теплоаакумулирующую систему, а это деньги
Додано: Суб 01 січ, 2022 13:13
Re: Взимку вдвічі подорожчає електроопалення будинків
Я так понял в стоимость электроэнергии входит и горячая вода + обычное потребление холодильники там , микроволновки и пр..так что не дорого еще..
Додано: Суб 01 січ, 2022 14:03
Re: Взимку вдвічі подорожчає електроопалення будинків
Навіть після цього "подорожчання" опалюватись електрикою вигідніше аніж газом.
В ~1.7 рази в ТриЗон тарифі, і в ~1.4 рази -- в ДвоЗонному.
От, зробив собі табличку, коли вибирав між 2 і 3 в новобуді:
(у перші рядки додав той будинок, що у статті)
Але для цього, звісно ж, потрібно все потужне обладнання (обігрівачі, бойлери, мультиварки...) вмикати лише вночі. Або -- платити в рази більше за кВт.
Покищо гріюсь ІЧ обігрівачами.
За ніч набираю градусів з 4, а вдень їх втрачаю...
За грудень потратив гривень на 321₴ Середня темп. ~14° -- якраз аби не впрівати, коли щось робиш.
Якби схотів рівномірну темп. на всю добу -- то найдешевше, мабуть, купити тисячі за дві (гривень) сталеву ванну, і якусь кришку для неї, й поставити то все біля вікна.
Наприклад "140x70x38, см Форма: прямокутна ... "
1.4*0.7*0.38 = до 372л
Літр води =1кг, і схоче 4,2кДж для +1°
для +80° 1кг води -- треба буде 336кДж
1 кВт*год = 3.6 МДж
Отже, 1кВт*год = темп. зросте +80° для 10.7л води.
для 10кВт*год -- 107л
для 20кВт*год -- 214л
для 30кВт*год -- 321л
для 40кВт*год (макс. за 8 годин при миттєвій потужності 5кВт) -- 428л
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