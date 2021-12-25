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Взимку вдвічі подорожчає
електроопалення будинків

Взимку вдвічі подорожчає електроопалення будинків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 22:30

  straponesa написав:А если поставить тепловые насосы то можно ещё больше сэкономить.
Если уж совсем бюджетный вариант то инверторные конционеры, и летом прохлада, и зимой подогрев.

Вы цены видели на эти бюджетные решения? Вдобавок надо ставить внутренний блок в каждое помещение, да и мощность в режиме нагрева и СОР падает с понижением температуры наружного воздуха, т.е. как раз тогда, когда этот нагрев особенно нужен
summacut
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 23:05

Re: Взимку вдвічі подорожчає електроопалення будинків

Та же статья, только "на пальцах" :
1. В прошлом отопительном сезоне стоимость 1 кВт электроэнергии при условии потребления до 3000 кВт/месяц была 0,9 грн.
2. В этом отопительном сезоне 1.68 грн/кВт - ща часть спустили по 1,44 грн/кВт.

Чисто физически стоимость оплаты электроэнергии за отопление ... возросла в 2 раза.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 23:19

Re: Взимку вдвічі подорожчає електроопалення будинків

  summacut написав:А если не 5,3 а 3,5 то топить электрикой ещё шоколаднее. Только зачем думать о том, чего нет. Ну там 3-5 процентов от заявленного можно подбадяжить, но 5,3 вместо 9, не бывает такого

До речі - зараз бодяжать газ, чайник гріється мабуть на 30% довше. І полум'я має якийсь "нездоровий" колір.
equinox
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 10:02

  summacut написав:
  Sam17a написав:
  summacut написав:

А то, что один на электрике сжег 1600 кВт*ч (или 178 куб.м. газа) на отопление (ведь свет у него тоже горел, вода подогревалась, машинка стирала, плазма показывала), а другой при той же отапливаемой площади 350, говорит только о том, что у кого-то дом более энергоэффективный, или кому-то и +15 нормально, а кому-то хочется +25, и не более того.

А вы не думали, что вместо заявленных 9 кВт в кубе газа - поменьше. Если 5,3 то расчеты совпадают.


А если не 5,3 а 3,5 то топить электрикой ещё шоколаднее. Только зачем думать о том, чего нет. Ну там 3-5 процентов от заявленного можно подбадяжить, но 5,3 вместо 9, не бывает такого

Да? Раньше - до 2010 калорийность газа заявляли 8 кВт/куб, сейчас 10 кВт/куб. Газ стал "жирнее"? Мне кажется, что и бодяжить не нужно - просто газ хреновый. В любом случае - "набодяжить" електрику сложнее и при переходе на электроотопление, почему-то, не смотря на циферки о калорийности газа - затраты на отопление становятся заметно меньше. П.С. пишу, как владелец электроотопления и большой бочки которую грею по ночному тарифу. :)
Sam17a
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 10:29

  equinox написав:
  summacut написав:А если не 5,3 а 3,5 то топить электрикой ещё шоколаднее. Только зачем думать о том, чего нет. Ну там 3-5 процентов от заявленного можно подбадяжить, но 5,3 вместо 9, не бывает такого

До речі - зараз бодяжать газ, чайник гріється мабуть на 30% довше. І полум'я має якийсь "нездоровий" колір.

Да Вы, сударь - русский агент! Вы может ещё и в селёдку по 8 грн./кг. не верите? :)
Sam17a
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 10:56

  Kudrjavuy написав:...1.68 грн/кВт - ща часть спустили по 1,44 грн/кВт
Не спустили - якщо понад 250 квт*г за місяць з'їв, весь обсяг рахують по 1,68.
new-user
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 12:35

Как обычно сначала подсадят всех на электрику а потом постепенно практически уравняют цены,в нашей стране кругом монополия и эти пару,тройку хозяев всегда договорятся поделить свою паству)))Типичный пример цен на LPG топливо,пока у власти такие жонглеры выбор будет между плохим и хреновым,сейчас вот ввели очередные пошлины на нефтепродукты для северного соседа и кто окажется в выигрыше?Коломойский который контролирует треть рынка ну и его протеже в долях как иначе,с чего формируются подгоны за тот или другой закон в этой стране...
livs375
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 12:40

  new-user написав:
  Kudrjavuy написав:...1.68 грн/кВт - ща часть спустили по 1,44 грн/кВт
Не спустили - якщо понад 250 квт*г за місяць з'їв, весь обсяг рахують по 1,68.

Это да, а при электроотопление, даже при очень хорошем утеплении и площади в 90 м.кв. - зимой, около 2000 кВт (правда, это на все - свет, техника, вода холодная, горячая). Одно пока хорошо, что их можно взять по ночному тарифу, по 0.84 грн. Но, есть подозрение, что "покрашенная" и туда доберется... :(
Sam17a
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 12:44

  livs375 написав:Как обычно сначала подсадят всех на электрику а потом постепенно практически уравняют цены,в нашей стране кругом монополия и эти пару,тройку хозяев всегда договорятся поделить свою паству)))Типичный пример цен на LPG топливо,пока у власти такие жонглеры выбор будет между плохим и хреновым,сейчас вот ввели очередные пошлины на нефтепродукты для северного соседа и кто окажется в выигрыше?Коломойский который контролирует треть рынка ну и его протеже в долях как иначе,с чего формируются подгоны за тот или другой закон в этой стране...

Должен заметить, что и при таком раскладе, пока что, электрика имеет преимущества. 1- если дорожает - дорожает для всех, что более стрёмно для власти. 2- возможность получить самому хоть какую-то часть, даже для отопления весной, осенью при наличии теплоаккумулятор. Газ самому себе добыть - не получится, по крайней мере при теперешних технологиях...
Sam17a
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 13:02

  equinox написав:До речі - зараз бодяжать газ, чайник гріється мабуть на 30% довше. І полум'я має якийсь "нездоровий" колір.


Я чайниками калорийность газа измерять не могу. Но что 5 лет назад за 7 месяцев (с октября по апрель включительно) я сжигал на отопление 100 кв.м. и подогрев воды около 1700 кубов, что сейчас сжигаю те же 1700 кубов. Много это или мало, я х.з., квартира у меня торцевая, с трех сторон наружные стены и лоджию 7 кв.м. на северной стороне отапливаю, как раз с нее и пишу, рабочее место у меня на ней :) Прикидывал по калорийности 9 кВт*ч/куб.м., около 30-35 Вт на кв.м. отапливаемой площади в холодный январь, вполне адекватная цифра.
summacut
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