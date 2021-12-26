RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українці стали купувати дорожчі
авто, а бензинові машини...

Українці стали купувати дорожчі авто, а бензинові машини...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 22:27

Українці стали купувати дорожчі авто, а бензинові машини...

Пропонуємо до обговорення:
*Найпопулярнішими по типу палива:*

Дивися повний текст Українці стали купувати дорожчі авто, а бензинові машини у 50 разів популярніші за електрокари.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96881
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 22:27

Все, що треба знати про рівень ціє статті...
Протягом 2021 року було розміщено понад 2,3 млн оголошень про продаж вживаних автомобілів.
бензинові — 163 тис. оголошень;
газ / бензин — 115 тис. оголошень;
дизельні — 92,4 тис. оголошень;

Пацани-журналісти, може не варто писати статті на п'яну голову ?;)) Закусюйте, хоч через раз))
oleg_luc
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 21.09.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці почали заощаджувати на новорічних подарунках
R2 » Чет 30 гру, 2021 22:03
1 143
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 гру, 2021 22:04
cohan
Після новорічних свят українці купуватимуть квартири вже... 1, 2, 3
R2 » Пон 27 гру, 2021 23:56
29 3188
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 гру, 2021 18:12
BIGor
Експерти розповіли, чому не треба зберігати взимку авто...
R2 » Нед 26 гру, 2021 23:17
2 415
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 гру, 2021 23:24
vitaliygoodlife

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.