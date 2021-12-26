*Найпопулярнішими по типу палива:*
Дивися повний текст Українці стали купувати дорожчі авто, а бензинові машини у 50 разів популярніші за електрокари.
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Додано: Суб 01 січ, 2022 22:27
Українці стали купувати дорожчі авто, а бензинові машини...
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Дивися повний текст Українці стали купувати дорожчі авто, а бензинові машини у 50 разів популярніші за електрокари.
Додано: Суб 01 січ, 2022 22:27
Все, що треба знати про рівень ціє статті...
Протягом 2021 року було розміщено понад 2,3 млн оголошень про продаж вживаних автомобілів.
бензинові — 163 тис. оголошень;
газ / бензин — 115 тис. оголошень;
дизельні — 92,4 тис. оголошень;
Пацани-журналісти, може не варто писати статті на п'яну голову ?;)) Закусюйте, хоч через раз))
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