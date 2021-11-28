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Дивися повний текст iPhone знає, де ви буваєте найчастіше. Як відключити функцію стеження.
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Додано: Суб 01 січ, 2022 23:38
iPhone знає, де ви буваєте найчастіше. Як відключити...
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Дивися повний текст iPhone знає, де ви буваєте найчастіше. Як відключити функцію стеження.
Додано: Суб 01 січ, 2022 23:38
Огорчу, даже проделав описанную операцию, слежку полностью остановить невозможно. Просто она ведется другими методами.
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