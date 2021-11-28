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iPhone знає, де ви буваєте
найчастіше. Як відключити...

iPhone знає, де ви буваєте найчастіше. Як відключити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 23:38

iPhone знає, де ви буваєте найчастіше. Як відключити...

Пропонуємо до обговорення:
Сучасні смартфони збирають багато інформації про своїх користувачів.

Дивися повний текст iPhone знає, де ви буваєте найчастіше. Як відключити функцію стеження.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 23:38

Огорчу, даже проделав описанную операцию, слежку полностью остановить невозможно. Просто она ведется другими методами.
Radon
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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