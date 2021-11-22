Аналітики прогнозують масовий перехід користувачів...

avmedua написав:

Смешно. Это может случиться только тогда, когда айфон сделает операционную систему уровня андроид, позволяющую делать то, что нужно пользователю, а не то, что разрешено эплом. Должен быть доступ к файловой системе с любого компьютера просто через проводник, чтение флэшек, возможность сохранять файлы из интернета и открывать нужным приложением, нужно снять ограничения блютус и т.д. Только не говорите, что это никому не нужно или все это можно делать с костылями. Если не нужно вам, или вы любите костыли, это не означает, что все такие.