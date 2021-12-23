Finance.ua як портал, що дбає про ваші заощадження, дізнався деталі.
Дивися повний текст «Нова пошта» змінює тарифи з 1 січня.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 02 січ, 2022 11:40
«Нова пошта» змінює тарифи з 1 січня
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Нова пошта» змінює тарифи з 1 січня.
Додано: Нед 02 січ, 2022 11:40
Долго думали как замылить повышение цены и придумали, ай, молодцы.
Если раньше суммарно считали в отправлениях из нескольких мест общий объём, и потом округляли до 7 категорий до 0,5 кг, до 1 кг ... до 30 кг.
То теперь округляют первое место, а затем не подсчитывая суммарный объем, округляют уже каждое место кроме первого, но всего по трем категориям до 2, до 10, и до 30 кг.
В результате например два места 21 и 20,5 кг считают уже как 60 кг.
Конгениально )))
Додано: Нед 02 січ, 2022 11:45
Re: «Нова пошта» змінює тарифи з 1 січня
Зачем люди этой почтой пользуются не пойму. Сами несут им деньги и сами потом жалуются что дорого.
Додано: Нед 02 січ, 2022 11:55
Просто эти ребята классически сначала выдавили за эти годы всех конкурентов, например, у меня на расстоянии нескольких километров в городе с десяток Новых почт и ни одного конкурента, а потом начали тянуть цены вверх, пользуясь практически монопольным положением.
Додано: Нед 02 січ, 2022 12:34
hendrix Ну... когда они начинали - тоже был монополист в лице Укрпочты. И сеть филиалов Новой почте фактически не принадлежит. Так что НП может ее моментально лишиться, если франшизникам кто-то предложит чуть более выгодные условия. Так что баланс "на грани" для НП никто не отменял. Но на моменте можно и денежек срубить.
Додано: Нед 02 січ, 2022 13:42
hendrix
Мало кто обращает внимание (видимо мало рекламы), что стремительно растет количество пунктов приема-выдачи у Meest. К тому же у Meest ниже цены и есть ноухау: отправка с почтомата. Это просто супер: нет очередей и необходимости общаться с оператором
Додано: Нед 02 січ, 2022 14:54
Meest всем хорош, если им не пользоваться. А не дай бог что то к ним поподает - начинается жопа. То растаможку насчитают, то доставят куда вдумается, или просто по 2-3 месяца везут...
Новая давно зажралась и по цене и по качеству. Одна дополнительная упаковка, зачастую не согласованная ни с кем чего стоит. Особенно "приятно" когда к цене посылки дорастает еще 20-50% стоимости, за "услуги" нп.
Стараюсь избегать обе компании.
Додано: Нед 02 січ, 2022 14:58
Re: «Нова пошта» змінює тарифи з 1 січня
Еще Justin есть.
Что мист, что джастин проигрывают по количеству отделений и оперативности, но в тех случаях, когда они таки рядом и время некритично, всегда можно воспользоваться ими. Плюс Укрпошта. Я вообще не понимаю нытья на тарифы НП.
Додано: Нед 02 січ, 2022 15:11
Тут дело еще не в нытье, а в красоте игры, как повысить цены, объявляя об их понижении и большей доступности Маркетологи и PR Новой Почты явно отрабатывают свой хлеб.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|