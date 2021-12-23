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«Нова пошта» змінює
тарифи з 1 січня

«Нова пошта» змінює тарифи з 1 січня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 11:40

«Нова пошта» змінює тарифи з 1 січня

Пропонуємо до обговорення:
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Дивися повний текст «Нова пошта» змінює тарифи з 1 січня.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 11:40

Долго думали как замылить повышение цены и придумали, ай, молодцы.
Если раньше суммарно считали в отправлениях из нескольких мест общий объём, и потом округляли до 7 категорий до 0,5 кг, до 1 кг ... до 30 кг.
То теперь округляют первое место, а затем не подсчитывая суммарный объем, округляют уже каждое место кроме первого, но всего по трем категориям до 2, до 10, и до 30 кг.
В результате например два места 21 и 20,5 кг считают уже как 60 кг.
Конгениально )))
hendrix
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 11:45

Re: «Нова пошта» змінює тарифи з 1 січня

Зачем люди этой почтой пользуются не пойму. Сами несут им деньги и сами потом жалуются что дорого.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 11:55

  vitaliian написав:Зачем люди этой почтой пользуются не пойму. Сами несут им деньги и сами потом жалуются что дорого.


Просто эти ребята классически сначала выдавили за эти годы всех конкурентов, например, у меня на расстоянии нескольких километров в городе с десяток Новых почт и ни одного конкурента, а потом начали тянуть цены вверх, пользуясь практически монопольным положением. :mrgreen:
hendrix
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 12:34

hendrix Ну... когда они начинали - тоже был монополист в лице Укрпочты. И сеть филиалов Новой почте фактически не принадлежит. Так что НП может ее моментально лишиться, если франшизникам кто-то предложит чуть более выгодные условия. Так что баланс "на грани" для НП никто не отменял. Но на моменте можно и денежек срубить.
konsts1174
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 13:42

hendrix
Мало кто обращает внимание (видимо мало рекламы), что стремительно растет количество пунктов приема-выдачи у Meest. К тому же у Meest ниже цены и есть ноухау: отправка с почтомата. Это просто супер: нет очередей и необходимости общаться с оператором
o_boiko
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 14:54

Meest всем хорош, если им не пользоваться. А не дай бог что то к ним поподает - начинается жопа. То растаможку насчитают, то доставят куда вдумается, или просто по 2-3 месяца везут...
Новая давно зажралась и по цене и по качеству. Одна дополнительная упаковка, зачастую не согласованная ни с кем чего стоит. Особенно "приятно" когда к цене посылки дорастает еще 20-50% стоимости, за "услуги" нп.
Стараюсь избегать обе компании.
gfa23
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 14:58

Re: «Нова пошта» змінює тарифи з 1 січня

o_boiko написав:hendrix
Мало кто обращает внимание (видимо мало рекламы), что стремительно растет количество пунктов приема-выдачи у Meest. К тому же у Meest ниже цены и есть ноухау: отправка с почтомата. Это просто супер: нет очередей и необходимости общаться с оператором


Еще Justin есть.
Что мист, что джастин проигрывают по количеству отделений и оперативности, но в тех случаях, когда они таки рядом и время некритично, всегда можно воспользоваться ими. Плюс Укрпошта. Я вообще не понимаю нытья на тарифы НП.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 15:11

  Faceless написав:
o_boiko написав:hendrix
Мало кто обращает внимание (видимо мало рекламы), что стремительно растет количество пунктов приема-выдачи у Meest. К тому же у Meest ниже цены и есть ноухау: отправка с почтомата. Это просто супер: нет очередей и необходимости общаться с оператором


Еще Justin есть.
Что мист, что джастин проигрывают по количеству отделений и оперативности, но в тех случаях, когда они таки рядом и время некритично, всегда можно воспользоваться ими. Плюс Укрпошта. Я вообще не понимаю нытья на тарифы НП.


Тут дело еще не в нытье, а в красоте игры, как повысить цены, объявляя об их понижении и большей доступности :mrgreen: Маркетологи и PR Новой Почты явно отрабатывают свой хлеб.
hendrix
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 15:16

как-то по дебильному статья написана - абзац о 15 грн - это подпункт к обновлению 3 или обновление 4 - это подпункт к 15 грн??

    Третє оновлення – тариф за доставку, коли покупці відразу після огляду у відділенні хочуть повернути посилку з невідповідним товаром. Це зручно і вигідно представникам e-commerce, на чиї плечі лягали основні витрати за такі відправлення.
З 2022 року вартість складе 15 гривень за посилку вагою до 30 кг, що істотно нижче вартості базової відправки.

    Четверте оновлення – спрощення тарифних зон, яке дозволить клієнтам швидше орієнтуватися у вартості доставки. З 2022 року вона буде розраховуватися залежно від пунктів призначення, за трьома тарифними зонами:
Ромасик
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