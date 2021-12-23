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«Нова пошта» змінює тарифи з 1 січня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 02 січ, 2022 15:22
Faceless написав:
o_boiko написав:hendrix
Мало кто обращает внимание (видимо мало рекламы), что стремительно растет количество пунктов приема-выдачи у Meest. К тому же у Meest ниже цены и есть ноухау: отправка с почтомата. Это просто супер: нет очередей и необходимости общаться с оператором
Еще Justin есть.
Что мист, что джастин проигрывают по количеству отделений и оперативности, но в тех случаях, когда они таки рядом и время некритично, всегда можно воспользоваться ими. Плюс Укрпошта. Я вообще не понимаю нытья на тарифы НП.
Джастин доставил коробку в другой город на следующий день правда к 18-00.
Почему-то доставка коробки 2-5 кг обошлась для олх 15 грн.
В Укрпочты уже письма по 20 грн.
По локациям: в Киеве джастина досточно много и интересный подход они выбрали - размещаться в супермаркетах. Мне нра - не нужно ходить в 2 разных места. Даже если НП окажется где-то ближе к дому, но это по любому придется идти в другую сторону.
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Додано: Нед 02 січ, 2022 15:28
hendrix написав: vitaliian написав:
Зачем люди этой почтой пользуются не пойму. Сами несут им деньги и сами потом жалуются что дорого.
Просто эти ребята классически сначала выдавили за эти годы всех конкурентов, например, у меня на расстоянии нескольких километров в городе с десяток Новых почт и ни одного конкурента, а потом начали тянуть цены вверх, пользуясь практически монопольным положением.
то конкуренты же и сами были не прочь выдавливаться.
Автолюкс палец о палец не ударяет, чтобы развиваться.
Джастин вот хорошо подсиживает.
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