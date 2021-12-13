Так званий ресурсний закон 5600, який спрямований проти олігархів і містить норми, що вплинуть на звичайних українців вступив в силу з 1 січня 2022.
Дивися повний текст \"Ресурсний\" закон 5600 набув чинності.
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Додано: Нед 02 січ, 2022 13:52
"Ресурсний" закон 5600 набув чинності
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Ресурсний\" закон 5600 набув чинності.
Додано: Нед 02 січ, 2022 13:52
Этот закон направлен не против олигархов,а против малого и среднего бизнеса,который Гетьманцев решил похоронить окончательно,а также против обычного пересiчного украинца.
Додано: Нед 02 січ, 2022 14:10
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