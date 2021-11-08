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У Малайзії добудовують другий за висотою хмарочос у світі
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Додано: Пон 03 січ, 2022 00:08
Пропонуємо до обговорення:
У столиці Малайзії Куала-Лумпурі звели будівлю, висота якої складає 678,9 метра. Таким чином, вона стало другим за висотою хмарочосом у світі, поступаючись лише арабському Бурдж-Халіфі з висотою 828 метрів.
Дивися повний текст У Малайзії добудовують другий за висотою хмарочос у світі
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Додано: Пон 03 січ, 2022 00:08
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