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Дивися повний текст Кирило Чихрадзе: чому компаніям, які безпосередньо не працюють з криптовалютами, варто все ж таки стежити за криптою.
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Додано: Пон 03 січ, 2022 10:22
Кирило Чихрадзе: чому компаніям, які безпосередньо не...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кирило Чихрадзе: чому компаніям, які безпосередньо не працюють з криптовалютами, варто все ж таки стежити за криптою.
Додано: Пон 03 січ, 2022 10:23
Крипта используется ТОЛЬКО для операций теневого рынка - чтобы не платить налоги. Соответственно легальному бизнесу это особо неинтересно, а кто хочет уйти от налогов уже ДАВНО пользуется расчетами в криптовалюте. То что типа Илон Маск (или как там его обозвать) свою теслу типа иногда продает за крипту - то это обычные аферы с криптой.
Выводы: крипта не имеет будущего в том виде, как она есть сейчас. Возможно она трансформируется в реальное платежное средство в будущем, но на сегодняшний день это обычный лохотрон для чесного бизнеса и клондайк для аферистов и любителей "развести лоха".
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