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Кирило Чихрадзе: чому компаніям,
які безпосередньо не...

Кирило Чихрадзе: чому компаніям, які безпосередньо не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 січ, 2022 10:22

Кирило Чихрадзе: чому компаніям, які безпосередньо не...

Пропонуємо до обговорення:
Регулятори вже приділяють пильну увагу тому, що в найближчому майбутньому стане основою світу фінансів.

Дивися повний текст Кирило Чихрадзе: чому компаніям, які безпосередньо не працюють з криптовалютами, варто все ж таки стежити за криптою.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 січ, 2022 10:23

Крипта используется ТОЛЬКО для операций теневого рынка - чтобы не платить налоги. Соответственно легальному бизнесу это особо неинтересно, а кто хочет уйти от налогов уже ДАВНО пользуется расчетами в криптовалюте. То что типа Илон Маск (или как там его обозвать) свою теслу типа иногда продает за крипту - то это обычные аферы с криптой.

Выводы: крипта не имеет будущего в том виде, как она есть сейчас. Возможно она трансформируется в реальное платежное средство в будущем, но на сегодняшний день это обычный лохотрон для чесного бизнеса и клондайк для аферистов и любителей "развести лоха".
m12345oleg
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