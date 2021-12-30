RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки коштуватиме золото у
першому півріччі 2022-го:...

Скільки коштуватиме золото у першому півріччі 2022-го:...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 січ, 2022 11:45

Скільки коштуватиме золото у першому півріччі 2022-го:...

Пропонуємо до обговорення:
Експерти банку Societe Generale (Франція) оприлюднили три можливі сценарії для економіки та ринку золота на найближчі півроку.

Дивися повний текст Скільки коштуватиме золото у першому півріччі 2022-го: три сценарії від Societe Generale.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96895
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 січ, 2022 11:45

так любой может прогнозировать. 50% это как встретить динозавра )
ruslan42212
Аватар користувача
 
Повідомлень: 331
З нами з: 14.11.18
Подякував: 23 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вітаємо з прийдешнім 2022 роком!
R2 » П'ят 31 гру, 2021 20:01
1 206
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 січ, 2022 20:52
Igorenya
З 2022 року українцям змінили правила оподаткування
R2 » Суб 01 січ, 2022 15:02
1 247
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 січ, 2022 18:57
phantom_systems
В Україні встановили «зелені» тарифи на 2022 рік
R2 » Чет 30 гру, 2021 21:27
7 741
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 січ, 2022 13:22
Джон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (35129)
03.01.2022 11:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron