Експерти банку Societe Generale (Франція) оприлюднили три можливі сценарії для економіки та ринку золота на найближчі півроку.
Дивися повний текст Скільки коштуватиме золото у першому півріччі 2022-го: три сценарії від Societe Generale.
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Додано: Пон 03 січ, 2022 11:45
Скільки коштуватиме золото у першому півріччі 2022-го:...
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Дивися повний текст Скільки коштуватиме золото у першому півріччі 2022-го: три сценарії від Societe Generale.
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