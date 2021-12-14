Вартість житла, яке придбавалося за рахунок кредитних коштів у ІІІ кварталі, була на 14% вищою, ніж рік тому.
Дивися повний текст Ринок нерухомості розігрівається, але про цінову бульбашку не йдеться, - НБУ.
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Додано: Пон 03 січ, 2022 17:39
Ринок нерухомості розігрівається, але про цінову...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ринок нерухомості розігрівається, але про цінову бульбашку не йдеться, - НБУ.
Додано: Пон 03 січ, 2022 17:39
Может так, а может в НБУ у самих есть активы в недвижимости ) Да и вообще, у нас чиновники говорят то что выгодно.
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