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Ринок нерухомості розігрівається,
але про цінову...

Ринок нерухомості розігрівається, але про цінову...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 січ, 2022 17:39

Ринок нерухомості розігрівається, але про цінову...

Пропонуємо до обговорення:
Вартість житла, яке придбавалося за рахунок кредитних коштів у ІІІ кварталі, була на 14% вищою, ніж рік тому.

Дивися повний текст Ринок нерухомості розігрівається, але про цінову бульбашку не йдеться, - НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 січ, 2022 17:39

Может так, а может в НБУ у самих есть активы в недвижимости ) Да и вообще, у нас чиновники говорят то что выгодно.
hottabich111
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