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Мобільні номери українців
будуть відновлювати лише за...

Мобільні номери українців будуть відновлювати лише за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 січ, 2022 22:24

Мобільні номери українців будуть відновлювати лише за...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні відновити втрачену SIM-карту можна буде тільки за наявності паспорта.

Дивися повний текст Мобільні номери українців будуть відновлювати лише за паспортами.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 січ, 2022 22:24

"Восстановить при наличии (какого-нибудь) паспорта" и "восстановить ПО паспорту" - это две большие разницы. Если карта до утери не была к паспорту привязана, то второе и не возможно. Может, конечно, старый способ восстановления и отменили, но терзают смутные сомнения.
moveton
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