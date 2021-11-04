В Україні відновити втрачену SIM-карту можна буде тільки за наявності паспорта.
Дивися повний текст Мобільні номери українців будуть відновлювати лише за паспортами.
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Додано: Пон 03 січ, 2022 22:24
Мобільні номери українців будуть відновлювати лише за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мобільні номери українців будуть відновлювати лише за паспортами.
Додано: Пон 03 січ, 2022 22:24
"Восстановить при наличии (какого-нибудь) паспорта" и "восстановить ПО паспорту" - это две большие разницы. Если карта до утери не была к паспорту привязана, то второе и не возможно. Может, конечно, старый способ восстановления и отменили, но терзают смутные сомнения.
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