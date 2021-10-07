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У Великій Британії розіграють
розкішний особняк за ціною...

У Великій Британії розіграють розкішний особняк за ціною...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 02:58

У Великій Британії розіграють розкішний особняк за ціною...

Пропонуємо до обговорення:
Будинок є головним призом розіграшу будинків від комерційної компанії Omaze.

Дивися повний текст У Великій Британії розіграють розкішний особняк за ціною від 10 фунтів стерлінгів.
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 02:58

Интересно сколько обладателю этой картонной коробки прийдется платить за коммуналку?
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Модератори: Ірина_, Модератор

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