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У Goldman Sachs назвали блокчейн
фундаментом майбутнього...

У Goldman Sachs назвали блокчейн фундаментом майбутнього...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 08:22

У Goldman Sachs назвали блокчейн фундаментом майбутнього...

Пропонуємо до обговорення:
Блокчейн стане фундаментом метавсесвіту, оскільки технологія дозволяє користувачам безпечно володіти цифровими активами, переміщуючи їх між різними платформами.

Дивися повний текст У Goldman Sachs назвали блокчейн фундаментом майбутнього метавсесвіту.
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