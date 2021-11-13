Finance.ua розповідає, що таке податкова знижка на навяання, як її отримати та що для цього потрібно зробити.
Дивися повний текст Кешбек від податкової: як батькам повернути частину грошей за навчання дитини.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 05 січ, 2022 18:16
Кешбек від податкової: як батькам повернути частину...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кешбек від податкової: як батькам повернути частину грошей за навчання дитини.
Додано: Сер 05 січ, 2022 18:16
"Размер налоговой скидки – 18 % от стоимости обучения."
Не финансовый сайт, а какой-то бредогенератор.
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