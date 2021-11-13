RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кешбек від податкової: як
батькам повернути частину...

Кешбек від податкової: як батькам повернути частину...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 18:16

Кешбек від податкової: як батькам повернути частину...

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua розповідає, що таке податкова знижка на навяання, як її отримати та що для цього потрібно зробити.

Дивися повний текст Кешбек від податкової: як батькам повернути частину грошей за навчання дитини.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96926
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 18:16

"Размер налоговой скидки – 18 % от стоимости обучения."
Не финансовый сайт, а какой-то бредогенератор.
alex77
 
Повідомлень: 207
З нами з: 05.03.07
Подякував: 42 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten, moveton і 26 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Аеропорт «Бориспіль» здав в оренду частину терміналу:...
R2 » Сер 29 гру, 2021 22:02
1 121
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 гру, 2021 22:02
Тракторист
В Україні хочуть повернути держрегулювання цін на...
R2 » Пон 06 гру, 2021 10:25
4 331
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 гру, 2021 07:52
safonovstanislav
Приєднання до ФГВФО «з’їсть» частину прибутку Ощадбанку...
R2 » П'ят 12 лис, 2021 16:43
2 357
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 лис, 2021 12:22
Mirax

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (1602)
05.01.2022 19:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.