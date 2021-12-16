Finance.ua дізнався, що таке «ефект лате» і як він може допомогти накопичувати кошти.
Дивися повний текст Що таке «ефект лате», і чим він корисний в заощадженнях.
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Додано: Чет 06 січ, 2022 16:44
Що таке «ефект лате», і чим він корисний в заощадженнях
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що таке «ефект лате», і чим він корисний в заощадженнях.
Додано: Чет 06 січ, 2022 16:45
Ти диви які загоняли, відмовити собі у задоволені, а бабки віднести в "накопичувальне страхування". То коли очікувати відповідну статтю про накопичувальні системи?
Додано: Чет 06 січ, 2022 17:40
Re: Що таке «ефект лате», і чим він корисний в заощадженнях
Это из книги Дэвида Баха "Миллионер-автоматически". Лет десять назад читала, было интересно, составила таблицы в Эксель, заносила покупки по категориям, полезно было посмотреть и посчитать, на что тратились деньги и стоило ли их тратить на эти покупки (особенно много было сладкого, сократила ).
В принципе, стоит прочитать, можно что-то найти для себя полезное. Конечно, написано давно, но тогда мне книга помогла.
Додано: Чет 06 січ, 2022 23:48
Но в жизни нужно получать хотя бы мизерные удовольствия...иначе теряется ее смысл)))
Додано: П'ят 07 січ, 2022 18:19
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