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Що таке «ефект лате», і чим
він корисний в заощадженнях

Що таке «ефект лате», і чим він корисний в заощадженнях
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 16:44

Що таке «ефект лате», і чим він корисний в заощадженнях

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua дізнався, що таке «ефект лате» і як він може допомогти накопичувати кошти.

Дивися повний текст Що таке «ефект лате», і чим він корисний в заощадженнях.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 16:45

Ти диви які загоняли, відмовити собі у задоволені, а бабки віднести в "накопичувальне страхування". То коли очікувати відповідну статтю про накопичувальні системи?
kozlodoev
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 17:40

Re: Що таке «ефект лате», і чим він корисний в заощадженнях

Это из книги Дэвида Баха "Миллионер-автоматически". Лет десять назад читала, было интересно, составила таблицы в Эксель, заносила покупки по категориям, полезно было посмотреть и посчитать, на что тратились деньги и стоило ли их тратить на эти покупки (особенно много было сладкого, сократила :) ).
В принципе, стоит прочитать, можно что-то найти для себя полезное. Конечно, написано давно, но тогда мне книга помогла.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 23:48

Но в жизни нужно получать хотя бы мизерные удовольствия...иначе теряется ее смысл)))
rytton
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 18:19

  rytton написав:Но в жизни нужно получать хотя бы мизерные удовольствия...иначе теряется ее смысл)))

Можно получать удовольствие от того, что получилось сэкономить на удовольствиях :idea:
moveton
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